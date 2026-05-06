I sindacati dei pescatori in Veneto denunciano di essere stati esclusi dai tavoli regionali dedicati alla gestione del settore. Secondo le organizzazioni, i rappresentanti dei lavoratori non sono stati convocati né partecipano alle riunioni che si tengono a Palazzo. La questione riguarda le decisioni prese senza coinvolgimento diretto delle categorie interessate, che si trovano così ai margini delle discussioni sul futuro della pesca nella regione.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso di escludere i lavoratori dai tavoli regionali?. Perché i rappresentanti dei pescatori non sono stati convocati a Palazzo?. Come influiranno le decisioni prese senza i sindacati sui porti veneti?. Quando risponderà l'assessore Bond alla richiesta urgente delle sigle?.? In Breve Sindacati FAI CISL, FLAI CGIL e UILA PESCA contestano l'esclusione dal vertice regionale.. I rappresentanti Piva, Mattei e Muccio denunciano la mancata consultazione delle parti sociali.. Le sigle richiedono un incontro urgente con l'assessore regionale Dario Bond.. Decisioni scollegate dai porti rischiano di penalizzare l'occupazione e le famiglie venete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi pesca in Veneto: i sindacati denunciano l’esclusione dai tavoli

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