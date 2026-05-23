Nel porto di Cagliari è arrivato lo yacht Christina O, noto per aver ospitato Marilyn Monroe e Frank Sinatra. La nave, considerata un'icona del lusso, rappresenta un esempio di come il settore nautico possa contribuire all’economia locale. La presenza di questa imbarcazione richiama l’attenzione sul potenziale turistico e commerciale legato agli yacht di alta gamma nella regione. La nave, legata alla figura di un famoso imprenditore greco, è stata accolta nel porto nel corso delle ultime ore.

? Punti chiave Chi ha ospitato Marilyn Monroe e Frank Sinatra tra i suoi marmi?. Come può il lusso degli yacht trasformarsi in risorsa per la Sardegna?. Quali segreti nasconde la suite di Onassis decorata con oro e avorio?. Quanto influirà questo evento sul turismo della città nei prossimi anni?.? In Breve Imbarcazione costruita nel 1943 in Canada come nave militare HMCS Stormont.. Ospiti storici includono Maria Callas, Marilyn Monroe, Frank Sinatra e Winston Churchill.. Suite Onassis di 75 metri quadri con arredi in oro e avorio.. Porto ospita 55 imbarcazioni da regata e 15 super yacht sopra i 40 metri.. Il leggendario Christina O ormeggia nel porto di Cagliari questo sabato 23 maggio 2026, trasformando il waterfront del capoluogo in una vetrina di lusso senza precedenti per le regate della Louis Vuitton Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, il mito di Onassis nel porto: arriva il leggendario Christina O

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