Cade dal muro precipita per diversi metri e finisce nel torrente

Da trentotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è caduto da un muretto e ha scavalcato diversi metri, finendo nel torrente Talvera a Bolzano. L’incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 22 maggio, nei pressi di Ponte Sant’Antonio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato l’uomo dalle acque. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

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Gravissimo incidente ieri sera, venerdì 22 maggio, a Bolzano: un uomo che si trovava nei pressi di Ponte Sant’Antonio è caduto da un muretto, è precipitato per diversi metri ed è finito in acqua, nel torrente Talvera.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dei fatti, né le condizioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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