Cade dal muro precipita per diversi metri e finisce nel torrente

Notizia in breve

Un uomo è caduto da un muretto e ha scavalcato diversi metri, finendo nel torrente Talvera a Bolzano. L’incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 22 maggio, nei pressi di Ponte Sant’Antonio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato l’uomo dalle acque. Le sue condizioni sono considerate gravissime.