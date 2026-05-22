Precipita in un dirupo e finisce nel torrente morto escursionista

Un escursionista è morto dopo essere precipitato in un dirupo lungo il sentiero che collega il lago di Castel San Vincenzo all’eremo di San Michele, in provincia di Isernia. La persona è scivolata, ha perso l’equilibrio e si è schiantata nel torrente sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, ma non è stato possibile salvare l’uomo.

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(Adnkronos) – Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino per una persona precipitata in dirupo, lungo il sentiero che dal lago di Castel San Vincenzo sale all'eremo di San Michele, in provincia di Isernia. L'uomo, un escursionista di 71 anni, è morto. L'allerta su richiesta di un altro escursionista, che aveva visto scivolare il compagno fino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle VerzascaTragedia nella notte in Valle Verzasca, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto terminata nelle acque del fiume. Camion esce di strada a Fuscaldo e precipita in un dirupo dopo l’impatto con un’auto: grave il conducente calabriadirettanews.com/2026/05/22/cam… via @CDNewsCalabria x.com Precipita in un dirupo e finisce nel torrente, morto escursionista(Adnkronos) – Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino per una persona precipitata in dirupo, lungo il sentiero che dal lago di Castel San Vincenzo sale all’eremo di San Michele, in provincia di ... pianetagenoa1893.net Precipita in un dirupo e finisce nel torrente, muore un settantenne: corpo recuperato dal Soccorso alpinoIntervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) questo pomeriggio per persona precipitata in dirupo lungo il sentiero che […] ... ecoaltomolise.net Wingsuit Flying Training at Tianmen Mountain reddit