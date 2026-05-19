Cade dal tetto di casa e precipita per 4 metri grave un uomo in Cilento | portato in elisoccorso a Salerno
Un uomo è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi a Roccadaspide, nel Cilento, dopo essere caduto da un'altezza di circa quattro metri dal tetto di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno stabilizzato la persona e deciso di trasportarla in elicottero all'ospedale di Salerno. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell'incidente. La vittima si trova in condizioni critiche.
L'incidente si è verificato a Roccadaspide, nella provincia di Salerno, nel pomeriggio di oggi. Il malcapitato è stato soccorso e, viste le sue condizioni, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza a Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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