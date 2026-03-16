Cade sulla pista da cross soccorso in codice rosso | ragazzino in ospedale

Un ragazzino di 14 anni proveniente da Brescia è stato soccorso in codice rosso dopo essere caduto sulla pista da cross di Rivarolo Mantovano. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio e il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

È stato ricoverato al Carlo Poma di Mantova il ragazzino bresciano di 14 anni rimasto coinvolto, suo malgrado, nel brutto incidente di domenica pomeriggio alla pista da motocross di Rivarolo Mantovano. Erano circa le 10, nel circuito MxRivarolo International Motocross Park, quando il 14enne avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente sulla pista sterrata. Il giovanissimo pilota è stato subito soccorso dallo staff dell'impianto, mentre venivano allertati i soccorsi: la centrale operativa ha mobilitato in codice rosso un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano, arrivati sul posto con la massima urgenza. La... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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