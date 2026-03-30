Venezia uomo nudo e coperto di vernice bianca sulla spiaggia prima scambiato per un cadavere poi portato in caserma - VIDEO

Un uomo nudo e coperto di vernice bianca è stato trovato sulla spiaggia di Venezia. Inizialmente i passanti lo hanno scambiato per un cadavere, ma successivamente è stato portato in caserma. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. Un video riprende la scena mentre l’uomo si trovava sdraiato sulla sabbia.

Inizialmente l'uomo era sdraiato sulla sabbia immobile, i passanti lo hanno scambiato per un morto dando l'allarme, poi la scoperta: "un gesto di protesta" Un uomo nudo con il corpo interamente coperto di vernice bianca è stato avvistato sull’arenile del lungomare D’Annunzio sul Lido di Venez. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezia, uomo nudo e coperto di vernice bianca sulla spiaggia, prima scambiato per un cadavere, poi portato in caserma - VIDEO Articoli correlati Uomo nudo e bianco come il gesso sdraiato sulla spiaggia, immobile: i passanti lo scambiano per un cadavere e scatta l’allarmeUn corpo nudo immobile sulla spiaggia, bianco come il gesso, ha fatto scattare l’allarme ieri mattina al Lido di Venezia. Anguillara, è di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: l’uomo in casermaFederica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio rinvenuta nell’azienda di Claudio Carlomagno, ora ascoltato dai carabinieri Federica Torzullo, il cadavere...