Cadavere sul bagnasciuga a Ostia indagini in corso

Notizia in breve

Un corpo di un uomo di circa 30 anni è stato rinvenuto questa mattina sul bagnasciuga di uno stabilimento balneare a Ostia, sul lungomare Vespucci. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità o le condizioni del corpo. La zona è stata delimitata per consentire i rilievi di rito.