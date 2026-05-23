Cadavere sul bagnasciuga a Ostia indagini in corso
Un corpo di un uomo di circa 30 anni è stato rinvenuto questa mattina sul bagnasciuga di uno stabilimento balneare a Ostia, sul lungomare Vespucci. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità o le condizioni del corpo. La zona è stata delimitata per consentire i rilievi di rito.
(Adnkronos) – Il cadavere di un ragazzo di colore di circa 30 anni è stato trovato questa mattina sul bagnasciuga dello stabilimento balneare 'Gambrinus', sul lungomare Vespucci, a Ostia. Il corpo, privo di segni di violenza, è stato affidato al medico necroscopo e portato al policlinico Tor Vergata. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cadavere nell'Arno a Pisa, trovato sulla riva a Santa Croce: indagini in corso sul corpo di un uomo
Chieri: cadavere nel fosso, indagini in corsoUn corpo senza vita è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 in un fosso lungo via Buttigliera a Chieri.