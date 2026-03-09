Chieri | cadavere nel fosso indagini in corso

Un corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 in un fosso lungo via Buttigliera a Chieri. Le autorità sono intervenute sul posto per avviare le indagini e verificare le circostanze del rinvenimento. La zona è stata isolata mentre si attendono sviluppi dai rilievi e dalle analisi in corso.

Un corpo senza vita è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 in un fosso lungo via Buttigliera a Chieri. Sul luogo dell’accaduto sono già presenti i carabinieri e il magistrato di turno per avviare le indagini preliminari. L’atmosfera sul posto è carica di tensione mentre le forze dell’ordine delimitano l’area con nastro giallo, impedendo l’accesso ai passanti curiosi. Non si conoscono ancora le identità delle persone coinvolte né la causa esatta della morte, ma la scoperta ha immediatamente allertato le autorità locali. Il ritrovamento e l’intervento delle autorità. La scena si svolge in una zona periferica dove il terreno accidentato favorisce la formazione di fossi naturali o artificiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieri: cadavere nel fosso, indagini in corso Articoli correlati Tragedia a Chieri: trovato un cadavere in un fossoIl corpo di un uomo è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in un fosso a bordo di via Buttigliera a Chieri. Tragedia a Chieri: trovato un cadavere decomposto in un fossoIl corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in un fosso a bordo di... Tutti gli aggiornamenti su Chieri cadavere nel fosso indagini in... Trovato un cadavere nel fosso vicino ad una moto, si pensa ad Eric BelliniL'uomo era stato visto vivo l'ultima volta il 5 luglio scorso, quando era uscito dal pub Old Building di piazza Trieste a Chieri, salutando tutti prima di allontanarsi a bordo della sua amatissima ... lanuovaprovincia.it Un cadavere è stato ritrovato in un fosso a ChieriSi tratta del corpo di un uomo e, secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi del 48enne Erik Bellini, scomparso da Chieri dal 5 luglio 2025. Bellini è stato visto per l’ultima volta alla birreria O ... quotidianopiemontese.it