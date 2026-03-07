Cadavere nell' Arno a Pisa trovato sulla riva a Santa Croce | indagini in corso sul corpo di un uomo

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto sulle rive dell'Arno a Santa Croce sull'Arno. Il corpo è stato recuperato questa mattina e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta in prossimità di un tratto del fiume dove sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

Giallo sul cadavere comparso sulla riva dell'Arno nel Pisano. Il corpo di un uomo intorno ai 50 anni è stato trovato sulla sponda del fiume a Santa Croce sull'Arno e recuperato dai vigili del fuoco per l'identificazione. In corso le indagini per risalire alle cause della morte, ma secondo le prime ipotesi avanzate dagli investigatori potrebbe trattarsi di un suicidio. L'avvistamento a Santa Croce sull'Arno Ad avvistare il cadavere arenato sulla sponda dell'Arno è stato un passante nella mattinata di sabato 7 marzo, notando il corpo dell'uomo nei pressi del ponte della Strada provinciale 44. Lanciato l'allarme, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 10 nel comune in provincia di Pisa, per procedere al recupero dalla riva del fiume della salma, apparsa in avanzato stato di decomposizione.