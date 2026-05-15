Trovato in Maddalena il cadavere di un uomo | indagini in corso

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita questa mattina sui sentieri dei boschi del Monte Maddalena. La scoperta è stata fatta da passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Nessuna altra persona è risultata coinvolta nell’episodio finora. La salma è stata sequestrata e si attende l’esito degli accertamenti autoptici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui