Trovato in Maddalena il cadavere di un uomo | indagini in corso

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita questa mattina sui sentieri dei boschi del Monte Maddalena. La scoperta è stata fatta da passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Nessuna altra persona è risultata coinvolta nell’episodio finora. La salma è stata sequestrata e si attende l’esito degli accertamenti autoptici.

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Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, sui sentieri che attraversano i boschi del Monte Maddalena, dove un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita. L’allarme al numero unico per le emergenze è scattato poco dopo le 9, quando è stata segnalata la presenza dell’uomo lungo uno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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