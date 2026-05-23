La Corte dei Conti del Veneto ha aperto un’indagine sull’appalto da 35 milioni di euro per la cabinovia tra Apollonio e Socrepes a Cortina d’Ampezzo. La Procura regionale si aggiunge a quella di Belluno, che già aveva avviato un’inchiesta. L’indagine riguarda l’assegnazione e la gestione dell’appalto, senza ulteriori dettagli sui possibili illeciti.

Dopo la Procura di Belluno, anche la Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha avviato un’inchiesta sull’appalto da 35 milioni di euro per la cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina d’Ampezzo. Nel primo caso, l’ipotesi formulata nei decreti di perquisizione eseguiti il 21 luglio dallo Sco della Polizia a Roma, Milano, Cortina, Napoli e Brescia è di turbativa d’asta. I magistrati contabili stanno seguendo, invece, la pista dei danni erariali causati da un’opera che avrebbe dovuto costare 22 milioni di euro ed è stata assegnata la scorsa estate alla società bresciana Graffer in una corsa contro il tempo disastrosa, visto che l’impianto è ancora incompiuto, mentre avrebbe dovuto essere pronto per il 6 febbraio, data di inizio delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cabinovie olimpiche nel caos: doppia inchiesta sull’appalto Simico da 35 milioni a Cortina. Ora indaga anche la Corte dei Conti

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