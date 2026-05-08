La Corte dei Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina Possibile danno erariale

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato un’indagine riguardante lo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo, coinvolgendo possibili irregolarità che potrebbero aver causato un danno all’erario. L’indagine si concentra sulla gestione e sui costi legati alla struttura, che ospitò le gare di bob e skeleton durante le recenti Olimpiadi invernali. Nessuna decisione è stata ancora presa e le verifiche sono in corso.

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Venezia, 8 maggio 2026 - La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell'impianto a Simico, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Su quest'ultimo punto, la Procura punta a verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell'impianto da parte della Fondazione Milano Cortina durante i Giochi o sono antecedenti all'evento olimpico, in sostanza verificare se vi sia un peggioramento delle strutture, o un danneggiamento a causa del loro utilizzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Corte dei Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Possibile danno erariale Notizie correlate Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erarialeLa pista di bob di Cortina d'Ampezzo è finita sotto la lente della procura veneta della Corte dei Conti. La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Diploma falso per entrare nella scuola, la Corte dei Conti condanna un collaboratore: risarcirà 14.633 euro; Dfp. Corte dei Conti: Solo 66 Case della Comunità a regime. Infermieri in fuga e concorsi deserti in emergenza-urgenza; Sanità, la Corte dei Conti certifica il fallimento del governo Meloni; Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso: il parere della Corte dei Conti. La Corte dei Conti sta indagando su possibili danni erariali legati alla pista da bob di CortinaLa procura regionale della Corte dei Conti in Veneto sta indagando su possibili irregolarità legate alla pista da bob di Cortina d’Ampezzo, quella usata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Cor ... ilpost.it Olimpiadi, la Corte dei Conti del Veneto apre un’indagine sulla pista da bob: nel mirino i danni all’impiantoDanni per centinaia di migliaia di euro dopo le Olimpiadi: la Corte dei Conti del Veneto apre un fascicolo sulla pista da bob di Cortina ... ilfattoquotidiano.it Olimpiadi invernali, la Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. #ANSA - facebook.com facebook