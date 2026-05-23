Buse trionfa ad Amburgo | dal ranking 100 al numero 31 nel mondo

Notizia in breve

Buse ha conquistato la vittoria ad Amburgo, passando dal 100° al 31° posto nel ranking mondiale. Durante la partita, ha superato cinque palle break nel terzo set, grazie a un miglioramento nel gioco e alla gestione delle situazioni di pressione. Nel secondo set, ha subito un crollo fisico, che ha influito sulle sue prestazioni e ha portato alla perdita del set. La partita ha mostrato come la resistenza fisica e la capacità di affrontare momenti difficili siano stati determinanti per il risultato finale.