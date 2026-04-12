Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo, battendo in finale Carlos Alcaraz con i punteggi di 7-5 e 6-3. Con questa vittoria, l’italiano ha riconquistato la posizione numero uno nel ranking ATP. La partita si è svolta sulla terra rossa monegasca e ha visto Sinner prevalere in due set. La finale è stata disputata davanti a un pubblico presente sulla pista di Montecarlo.

Jannik Sinner è il nuovo re di Montecarlo. L'azzurro trionfa sulla terra rossa monegasca battendo il rivale Carlos Alcaraz in due set (7-5, 6-3). Il campione altoatesino conferma il suo momento magico, conquistando il terzo Masters 1000 consecutivo dopo quelli di Indian Wells e Miami, il primo in carriera sulla terra rossa. Una superfice fino a poco tempo fa a lui poco congeniale ma che adesso sembra padroneggiare con grande confidenza. Non si è accontentato del 'Sunshine Double', ha fatto la tripletta anche col 1000 di Montecarlo, in quella che è la superficie per eccellenza del rivale murciano. Oggi, però, Jannik si è mostrato più focalizzato nei momenti topici della partita, al contrario di Alcaraz che invece ha avuto momenti di frustrazione e nervosismo che alla fine gli hanno giocato contro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner-Alcaraz, Jannik trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo: come cambia il ranking Atp

Jannik Sinner numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATP è azzurroJannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo.

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