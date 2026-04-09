L'ex numero 4 del mondo tornerà in campo a maggio ad Amburgo, dopo aver subito una rottura del tendine. L'annuncio ufficiale è stato dato tramite i canali del torneo, confermando il suo ritorno alle competizioni dopo il periodo di inattività. La partecipazione rappresenta una buona notizia per gli appassionati che attendono il suo rientro nel circuito.

Il ritorno in campo di Holger Rune avverrà a maggio nell’Atp 500 di Amburgo. L’annuncio ufficiale è arrivato dal torneo tedesco. Il ventiduenne danese tornerà dunque in campo a maggio nell’evento che si disputerà dal 16 al 23 maggio. Per lui si tratta di un passaggio cruciale dopo la lunga assenza dovuta a infortunio. Da anni Rune è considerato tra i talenti più spettacolari del tennis maschile, il terzo dei nuovi "big three" con ovviamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Le cose, però, per lui, fino ad ora sono andate diversamente rispetto agli altri due. L’ex numero 4 del mondo, oggi al ventinoesimo posto, ha conquistato finora cinque titoli Atp, tra cui il Barcelona Open nel 2025 e il Masters 1000 di Parigi nel 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rune pronto a tornare dopo l'infortunio: l'ex numero 4 del mondo in campo a maggio ad Amburgo

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