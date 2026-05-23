Dal 1° giugno, i biglietti del bus a Ravenna aumenteranno a causa dell’incremento del costo del gasolio. La modifica riguarda sia i titoli singoli che gli abbonamenti. La fine della gratuità per la linea 80 comporterà l’obbligo di acquisto dei biglietti ai pendolari che utilizzano questa linea. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali variazioni nei prezzi o sui possibili effetti sul numero di passeggeri.

? Domande chiave Quanto inciderà il nuovo prezzo del biglietto sul budget mensile?. Come influirà la fine della gratuità della linea 80 sui pendolari?. Chi potrà beneficiare dei rimborsi sugli abbonamenti entro il 31 luglio?. Quali nuove linee gratuite attiverà il sindaco per compensare i rincari?.? In Breve Biglietto singolo da 1,5 a 2 euro e abbonamento mensile da 36 a 38 euro.. Rimborsi fino all'80% per under 26 e 60% per altre categorie entro il 31 luglio.. Nuova linea gratuita prevista dal sindaco Barattoni a settembre per collegare centri strategici.. Costi carburante per Start Romagna tra 150 e 200 mila euro mensili extra.. Dal 1 giugno i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico a Ravenna aumenteranno, colpendo direttamente le tasche di chi si sposta quotidianamente tra i borghi e il centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus a Ravenna: dal 1° giugno i biglietti salgono per il costo del gasolio

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