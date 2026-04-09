Bus gasolio su del 30% | Ma niente caro biglietti o rischio tagli alle corse

Le tariffe dei tour estivi subiranno un aumento del 30% a causa delle ripercussioni della guerra in Iran sul settore del trasporto pubblico. Non ci saranno però aumenti nei prezzi dei biglietti dei bus o rischi di riduzione delle corse. La decisione è stata comunicata dagli operatori del settore, che hanno spiegato come l'incremento dei costi non influirà sui servizi quotidiani. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

LA GUERRA IN IRAN. Pesanti ripercussioni sul settore del trasporto pubblico. Ritocco per le tariffe dei tour estivi. Atb prosegue nelle politiche diesel free. «Alcuni autotrasportatori ci hanno detto che le compagnie petrolifere hanno raccomandato loro di non fermarsi in autogrill per un caffè o per andare in bagno, invitandoli a farlo prima di partire o una volta arrivati a destinazione dal cliente. Ormai, col carburante alle stelle, gli autotreni che consegnano il gasolio alle imprese di trasporti sono diventati un lusso e c’è il rischio concreto che qualcuno li rubi per strada». Le parole di Massimo Locatelli, titolare dell’omonima compagnia di trasporti, danno la misura dell’impatto della crisi in Medio Oriente sul mondo del trasporto pubblico bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bus, gasolio su del 30%: «Ma niente caro biglietti o rischio tagli alle corse» Leggi anche: Caro gasolio, tagli (quasi) fantasma. Commercio, traslochi, bus operator: aziende in crisi Leggi anche: Conerobus, la Giunta detta le linee di indirizzo: tagli alle corse e aumento dei biglietti in vista Temi più discussi: Bus, gasolio su del 30%: Ma niente caro biglietti o rischio tagli alle corse; Caro carburanti, le aziende dei bus turistici hanno i conti in rosso: Fatturato in calo del 60%; Bergamo, l’impatto degli aumenti del gasolio sui trasporti: autobus più costosi, ci andranno di mezzo le gite scolastiche; Associazioni trasporto, autobus a rischio senza correttivi a caro-gasolio. Bus, gasolio su del 30%: «Ma niente caro biglietti o rischio tagli alle corse». Pesanti ripercussioni sul settore del trasporto pubblico. Ritocco per le tariffe dei tour estivi. Atb prosegue nelle politiche diesel free. ecodibergamo.it Lago di Como, allarme per i pullman turistici e i bus di linea: Il gasolio costa 40 milioni in più al meseI bus che portano migliaia di turisti sul Lago di Como, ma anche le società del trasporto pubblico su gomma: c’è un allarme nazionale per i costi dei servizi a fronte dei maxi rincari dei carburanti s ... comozero.it Leggo. . Sarebbe dovuta essere una mattinata di ordinari spostamenti tra le strade di Monteverde, a Roma. Invece, il silenzio di un autobus fermo al capolinea è stato rotto dai flebili lamenti provenienti da un carrello della spesa, trasformando una corsa di line - facebook.com facebook Orrore su un bus a Roma: 8 cagnolini chiusi in una busta di plastica salvati dai poliziotti (e uno è stato adottato dagli agenti) x.com