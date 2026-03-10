Buon compleanno Chuck Norris Massimiliano Fratarcangeli…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità: tra queste, Ignazio Marino, Samuel Eto’o, Etrit Berisha e Chuck Norris. La lista comprende figure di diversi settori, dal calcio alla politica, e anche un attore noto per le sue pellicole d'azione. Ognuno di loro ha raggiunto un traguardo importante nel giorno di oggi. La giornata si conclude con gli auguri di compleanno rivolti anche a Massimiliano Fratarcangeli.

Buon compleanno Ignazio Marino, Massimiliano Fratarcangeli, Samuel Eto'o, Etrit Berisha, Chuck Norris, Umberto Balsamo, Giovanna, Sharon Stone, Eva Herzigova, Michele Paramatti, Michele Serena, Brando de Sica. Oggi 10 marzo compiono gli anni: Massimiliano Fratarcangeli, manager; Vincenzo Tondo, ex tiratore; (Americo) Pordenone Montanari, artista; Domenico Volpini, politico; Dante Lafranconi, vescovo; Chuck Norris, attore, arti marziali, produttore; Umberto Balsamo, cantautore; Frank del Giudice, musicista, compositore; Maria Pia Conte, attrice; Carlo Longhi, ex arbitro di calcio; Giovanna (Nocetti), cantante, discografica; Gianni Giudici, pilota auto; Claudio Montepagani, ex calciatore Foggia, Prato, Mantova.