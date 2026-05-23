Buio sabbia e strettoie | la trappola della caverna

Notizia in breve

Le autorità hanno confermato che l’attrezzatura utilizzata durante la missione nelle grotte Dhevana Kandu era inadeguata e i tempi di immersione erano stati sottostimati. I permessi rilasciati limitavano le immersioni a 50 metri di profondità. Mentre si aspetta il rimpatrio delle salme delle quattro vittime della tragedia alle Maldive, si sono definite le prime certezze sulla missione scientifica.