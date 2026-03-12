I raggi cosmici hanno trasformato la sabbia in un archivio della storia della Terra

Gli scienziati della Curtin University hanno messo a punto una tecnica innovativa per analizzare la sabbia e scoprire tracce di raggi cosmici che rivelano la storia antica dei paesaggi australiani. Questa scoperta permette di comprendere meglio come si sono formati e evoluti certi ambienti naturali nel corso dei millenni. La ricerca apre nuove prospettive per lo studio delle caratteristiche geologiche del continente.

Gli scienziati della Curtin University hanno sviluppato una nuova tecnica che permette di esplorare la storia profonda dei paesaggi australiani. Questo innovativo metodo potrebbe aiutare i ricercatori a comprendere meglio in che modo l'ambiente reagisce sia all'attività geologica sia ai cambiamenti climatici, offrendo allo stesso tempo indicazioni utili su dove potrebbero trovarsi importanti giacimenti minerari. Il lavoro rappresenta un passo avanti nello studio dell'evoluzione della superficie terrestre, perché consente di osservare processi naturali che si sono sviluppati nell'arco di milioni di anni. Il progetto è stato guidato dal gruppo di ricerca Timescales of Mineral Systems della Curtin, all'interno della School of Earth and Planetary Sciences.