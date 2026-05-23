Un giocatore italiano ha superato le qualificazioni a Parigi e si è assicurato un posto nel tabellone principale di Roland Garros. Dopo una fase iniziale difficile, è riuscito a recuperare da una situazione sfavorevole, vincendo le ultime partite e conquistando l'accesso al torneo maggiore. La sua impresa rappresenta un risultato importante nel percorso di qualificazione. La partecipazione al main draw è ora ufficiale, permettendogli di competere contro i migliori tennisti del mondo sulla terra battuta.

Quando tutto sembrava perduto, ecco il clamoroso recupero, la vittoria e la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. Lucia Bronzetti supera anche il terzo ostacolo, l’ultimo, nei turni preliminari che consentono l’accesso al main draw che scatta da domani. La verucchiese ha la meglio 3-6, 7-6 (4), 3-0 e ritiro sull’ucraina Katarina Zavatska, con cui i precedenti erano in parità prima dell’inizio del match. La gara ha visto Zavatska subito in totale controllo, con break al secondo gioco e sprint fino al 5-1 prima di chiudere sul 6-3. Per la verità anche il secondo set sembrava dover prendere velocemente la strada dell’ucraina, brava ad issarsi sul 5-3 e con tutti i favori del pronostico a quel punto dalla sua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bronzetti, fa l’impresa a Parigi e conquista il tabellone principale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tennis, una Lucia Bronzetti dal cuore infinito: entra nel tabellone principale del Roland GarrosA fatica, e dovendo annullare ben tre match-point, anche Lucia Bronzetti ha superato le qualificazioni al Roland Garros, secondo Slam del 2026 (61.

Lucia Bronzetti si qualifica al Roland Garros 2026! L’azzurra approda al tabellone principaleLucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nel terzo e decisivo turno delle...

Bronzetti, fa l’impresa a Parigi e conquista il tabellone principaleLa verucchiese rimonta da una situazione disperata contro Zavatska e approfitta del ritiro dell’ucraina nel 3° set. ilrestodelcarlino.it

Fa il giro degli Stati Uniti in bici. Bronzetti ricevuto dal sindacoIl giro degli Stati Uniti su due ruote. È l’impresa portata a termine a giugno dal ciclista Paolo Bronzetti che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, insieme ... ilrestodelcarlino.it