Lucia Bronzetti si qualifica al Roland Garros 2026! L’azzurra approda al tabellone principale

Lucia Bronzetti ha conquistato il pass per il tabellone principale del singolare femminile al Roland Garros 2026. La giocatrice italiana ha superato le qualificazioni, assicurandosi un posto tra le partecipanti del torneo di tennis. La sua qualificazione è arrivata dopo aver vinto le ultime sfide nelle fasi preliminari. La competizione si svolgerà sulla terra rossa di Parigi, con le partite principali che inizieranno a breve. Bronzetti si prepara ora ad affrontare le avversarie del main draw.

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Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni l’azzurra approfitta del ritiro nel terzo set dell’ ucraina Katarina Zavatska, giunto dopo 2 ore e 47 minuti sullo score di 3-6 7-6 (4) 3-0 per l’italiana, che nel corso del secondo parziale ha anche annullato tre match point consecutivi in risposta all’avversaria. Nel primo set l’azzurra parte male e dopo un secondo game lungo 16 punti, alla quinta occasione cede la battuta, per poi finire sotto 0-3. Bronzetti continua a faticare al servizio, e nel sesto game alla terza palla break finisce sotto 1-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucia Bronzetti si qualifica al Roland Garros 2026! L’azzurra approda al tabellone principale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Federico Cinà stabilisce un piccolo record con la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2026 Roland Garros: il talento siciliano Cinà punta al tabellone principale? Domande chiave Come farà il diciannovenne a mantenere la solidità contro il canadese? Chi è l'avversario che mette in discussione il percorso di... Roland Garros 2026, Lucia Bronzetti approda al tabellone principale!Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni ... oasport.it Roland Garros 2026, Lucia Bronzetti vince il derby contro Lucrezia Stefanini nelle qualificazioni. Eliminate Trevisan e PigatoCi sarà soltanto Lucia Bronzetti a giocarsi le proprie chance nel turno decisivo delle qualificazioni al Roland Garros 2026. Nel tabellone cadetto ... oasport.it