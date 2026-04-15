Piquadro ha annunciato il lancio di SOLM, uno zaino in pelle di bufalo pieno fiore caratterizzato da linee pulite e un design semplice. Lo zaino integra funzioni intelligenti pensate per chi si sposta frequentemente, con una vocazione orientata ai viaggi. La collezione si rivolge a chi cerca un prodotto che unisca eleganza e praticità, adatto alla mobilità moderna.

Piquadro presenta SOLM, il nuovo zaino in pelle di bufalo pieno fiore: design essenziale, funzioni smart e vocazione travel per la mobilità contemporanea. Piquadro amplia la sua proposta dedicata alla mobilità contemporanea e presenta SOLM, il nuovo zaino che interpreta una visione evoluta di eleganza funzionale. Un modello che unisce materia, performance e design in un equilibrio studiato per chi vive una quotidianità dinamica, internazionale e sempre in movimento. Realizzato in pelle di bufalo pieno fiore, con grana naturalmente irregolare e tintura a bottale, SOLM punta su un’estetica essenziale e sofisticata. La superficie materica del...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Piquadro lancia SOLM: lo zaino in pelle che ridefinisce l’eleganza funzionale

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