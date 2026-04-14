lgr e ermanno scervino firmano una nuova capsule eyewear

L.G.R e Ermanno Scervino annunciano una collaborazione per una nuova linea di occhiali da vista. La collezione include il modello Marrakech, disponibile in tre diverse colorazioni. La presentazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui prezzi o le modalità di distribuzione. La capsule collection si rivolge a chi cerca un accessorio di stile con un design distintivo.

L.G.R rinnova la collaborazione con Ermanno Scervino e presenta una capsule eyewear esclusiva: protagonista il modello Marrakech in tre varianti colore. L.G.R e Ermanno Scervino rinnovano il loro sodalizio creativo e presentano una nuova capsule collection di occhiali da sole, terzo capitolo di una collaborazione che unisce artigianalità italiana, eleganza sartoriale e ricerca stilistica. Una collezione che celebra il savoir-faire delle due maison, confermando la volontà di portare l’eccellenza del Made in Italy anche nel mondo dell’eyewear. Al centro della capsule c’è il Marrakech, uno dei modelli iconici di L.G.R: una montatura rettangolare dalle linee pulite, essenziali e perfettamente bilanciate, capace di fondere estetica classica e contemporanea.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L.G.R e Ermanno Scervino firmano una nuova capsule eyewear

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