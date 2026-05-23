Brillano le medaglie olimpiche all’Accademia dello Sport | dall’oro di Cortina Deromedis a Innerhofer

All’Accademia dello Sport di Bergamo si sono svolte le premiazioni delle medaglie olimpiche conquistate durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli atleti premiati ci sono stati un vincitore di medaglia d’oro di Cortina e un altro di medaglia d’oro in discipline alpine. La serata si è svolta in un clima caldo, con gli ospiti che hanno rivissuto le emozioni delle Olimpiadi invernali.

Bergamo. Il clima è pressoché estivo, ma sulla Cittadella dello Sport gli ospiti della terza serata hanno riportato le piacevoli fresche sensazioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A spiccare è la medaglia d’oro Simone Deromedis, che ha regalato all’Italia il primo storico successo nello Ski Cross ed è tornato con piacere sui campi in terra battuta di via Gleno con l’obiettivo di fare del bene: “Sempre bello partecipare a questi eventi, anche se col tennis ho veramente poco a che fare (scherza ndr). Però ci si mette in gioco, con scoppi benefici, e si incontrano anche tanti amici. La stagione in generale è andata alla grande, poi Cortina è stata fantastica: ho azzeccato la gara giusta, sapevo di avere delle chance ma a volte non dipende esclusivamente da te, come era successo a Pechino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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