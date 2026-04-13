Dall’impegno imprenditoriale alle generose donazioni per la sanità | l’Accademia dello Sport premia Luciano Pezzoli

L’Accademia dello Sport ha premiato Luciano Pezzoli, riconoscendolo per il suo contributo nel settore tessile e per le donazioni fatte alla sanità. La sua carriera si è sviluppata nel campo dell’imprenditoria, con un ruolo di primo piano nel territorio. Oltre alle attività aziendali, ha sostenuto finanziariamente iniziative legate alla salute pubblica. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, alla presenza di rappresentanti locali e delle istituzioni.

Durante l’evento golfistico al Golf Club l’Albenza, che ha inaugurato la sua stagione dei tornei 2026, l’Accademia ha voluto ripercorrere la storia dell’imprenditore bergamasco, ricordando il suo impegno personale: “In occasione del cinquantesimo dell’Accademia abbiamo voluto aprire il primo evento con un riconoscimento che nasce dal cuore, dedicato a una persona che ha fatto davvero tantissimo – ha sottolineato Marco Bucarelli – Parlo a nome dell’Accademia, che rappresento da anni, e leggo queste parole per far comprendere il valore di questa figura: Luciano Pezzoli entrò a far parte del mondo del tennis Cariplo, che ha segnato l’origine dell’attuale Accademia, dapprima come giocatore e poi come sostenitore.🔗 Leggi su Bergamonews.it Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di impegno e passioneL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... Accademia dello Sport 1976-2026: mezzo secolo di sport solidaleL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la...