Paralimpiadi Milano-Cortina | oro nello snowboard cross per Perathoner Azzurri a quota tre medaglie

Nella seconda giornata delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross SB-LL2, ottenendo anche il miglior tempo. Gli atleti italiani sono saliti a tre medaglie complessive in questa edizione. La competizione si è svolta tra le varie discipline, con i partecipanti che hanno affrontato le gare in diverse categorie di disabilità.

La seconda giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si è chiusa con la medaglia d’oro di Emanuel Perathoner nello snowboard cross SB-LL2, che ha registrato inoltre il miglior tempo. «L’emozione è stata gareggiare davanti al proprio pubblico – ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport l’azzurro -, è stato bellissimo. Per me è una seconda giovinezza, ho iniziato alla grande, questa è la mia disciplina, quella che ho sempre fatto, sono davvero contentissimo. Oggi la pista era perfetta, andava benissimo, la settimana prossima ci sarà un’altra gara, puntiamo l’oro anche in quella, speriamo bene». Brutte sorprese per il curling in carrozzina, milgiorano le condizioni dello snowboarder Cardani. 🔗 Leggi su Open.online

