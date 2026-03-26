Briga è diventato papà è nata Allegra | l’annuncio con Arianna Montefiori

Il cantante ha annunciato la nascita della sua prima figlia, condividendo una foto insieme alla compagna. Nell’immagine si vede il neonato, mentre il musicista ha scritto una breve dedica. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social, accompagnando l’immagine con parole di affetto e il riferimento alla nascita della bambina.

(Adnkronos) – Briga è diventato papà. Il cantante ha annunciato la nascita della primogenita condividendo uno scatto insieme alla compagna Arianna Montefiori e accompagnandolo con una dolce dedica: "Figlia di un immenso Amore". La bambina si chiama Allegra ed è nata ieri, mercoledì 25 marzo. Una gioia immensa per la coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021. I due avevano annunciato la gravidanza a novembre del 2025 e ospiti a Verissimo avevano rivelato di aspettare una bambina. La coppia, inoltre, aveva condiviso il percorso non semplice per diventare genitori: "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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