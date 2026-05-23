Brico Più e Ikasa la Filcams Cgil Chieti denuncia | Due lavoratori licenziati via email dopo l' iscrizione al sindacato

Due lavoratori sono stati licenziati via email nei punti vendita Brico Più e Ikasa di Lanciano e Rocca San Giovanni, secondo quanto riferito dalla Filcams Cgil Chieti. La sigla sindacale annuncia di stare valutando le azioni legali e sindacali da intraprendere. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui motivi dei licenziamenti o sulle tempistiche.

Due lavoratori licenziati via email nei punti vendita Brico Più e Ikasa di Lanciano e Rocca San Giovanni:: è quanto rende noto la Filcams Cgil Chieti che ora sta valutando ogni azione sindacale e legale necessaria. Il sindacato aveva denunciato ritardi nel pagamento degli stipendi e straordinari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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