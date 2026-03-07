La Filcams Cgil proclama lo sciopero dei lavoratori del terziario per denunciare le disuguaglianze di genere

La Filcams Cgil ha annunciato uno sciopero per lunedì 9 marzo coinvolgendo lavoratrici e lavoratori del settore terziario, turismo e servizi. La protesta mira a evidenziare le disuguaglianze di genere e le condizioni di precarietà che interessano in modo specifico le donne che operano in questi settori. La mobilitazione coinvolgerà diverse aziende e punti di lavoro nel territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione legato alla Giornata Internazionale della Donna e punta a richiamare l’attenzione sulle disuguaglianze che persistono nel mondo del lavoro La Filcams Cgil promuove per lunedì 9 marzo uno sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori del Terziario, Turismo e Servizi per denunciare le disuguaglianze di genere e le condizioni di precarietà che colpiscono in modo particolare le donne. Nella stessa giornata è previsto anche un flash mob in piazza XX Settembre, dalle ore 11 alle 12.30, con un momento pubblico di mobilitazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti e dell’autodeterminazione nel lavoro e nella società delle donne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Lavorare durante le festività? La Filcams Cgil proclama lo sciopero dei lavoratoriL'iniziativa sindacale riguarda specificamente le giornate del 25 dicembre, del 26 dicembre e del 1° gennaio, giorni in cui il sindacato invita... Taranto, lavoro femminile e salari più bassi: la FILCAMS CGIL proclama lo sciopero del 9 marzoTarantini Time QuotidianoA Taranto, come nel resto d’Italia, le donne continuano a guadagnare meno dei colleghi uomini. Una raccolta di contenuti su Filcams Cgil. Temi più discussi: Taranto, lavoro femminile e salari più bassi: la FILCAMS CGIL proclama lo sciopero del 9 marzo; Diritti delle donne, la Cgil di Belluno proclama uno sciopero di otto ore per il 9 marzo; Cgil proclama lo sciopero nazionale per il 9 marzo sciopero: Riaffermare i diritti delle donne; Cgil proclama lo sciopero nazionale per il 9 marzo sciopero: Riaffermare i diritti delle donne. Cgil proclama lo sciopero nazionale per il 9 marzo sciopero: Riaffermare i diritti delle donneCgil proclama lo sciopero nazionale per il 9 marzo sciopero: Riaffermare i diritti delle donne ... msn.com Elezioni Rsu vigili dell’ordine: Filcams Cgil Savona e UILTuCS Liguria segnano la vittoria del sindacato confederaleQuesto risultato riconosce l’impegno quotidiano del sindacato nella tutela dei diritti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro, commentano i sindacati ... savonanews.it FILCAMS CGIL: il 9 marzo sciopero delle donne anche a Taranto Il sindacato: “Nessuna celebrazione, ma una protesta per una parità reale sul lavoro” - facebook.com facebook