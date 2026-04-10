La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti la denuncia di Filcams Cgil

La Filcams Cgil di Siena ha denunciato che una direttrice di un punto vendita Eurospin avrebbe cronometrato i dipendenti durante le loro attività lavorative. L'episodio si è verificato a Colle Val d'Elsa e risale al 10 aprile 2026. La denuncia mette in luce un clima lavorativo considerato preoccupante e ritenuto dannoso per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Colle Val d'Elsa (Siena), 10 aprile 2026 – La Filcams Cgil di Siena denuncia "un grave episodio che evidenzia un clima lavorativo preoccupante e lesivo della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori". L’accusa si riferisce a quanto sarebbe accaduto all’interno di un supermercato della catena Eurospin Tirrenica a Colle Val d'Elsa dove, secondo il sindacato, “la direttrice alle vendite cronometra i dipendenti e si palesa dicendo: 'Ma lei, lo sa chi sono?!'". Chi reintegrato, chi risarcito (senza tornare a lavoro). Come si sono concluse le battaglie tra Pam e cassieri licenziati Un supermercato Eurospin (foto Enrico Mattia... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti”, la denuncia di Filcams Cgil La Filcams Cgil annuncia lo sciopero negli Eurospin pescaresi: "Carichi insostenibili, sicurezza a rischio, zero risposte"Le lavoratrici e i lavoratori dei punti vendita Eurospin della provincia di Pescara si fermeranno sabato 4 aprile per l'intero turno lavorativo. Cosmopol, FILCAMS CGIL all'attacco: «L'azienda parla a nome dei dipendenti? È offensivo»Il sindacato replica al comunicato dell'azienda irpina: «Divide et impera, tattica padronale scontata. La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti, la denuncia di Filcams CgilIl caso a Colle Val d’Elsa dove un lavoratore si sarebbe intrattenuto due minuti a parlare con un cliente. Il sindacato annuncia si riserva di approfondire ulteriormente l'accaduto e di attivare tutte ... lanazione.it Ma Lei lo sa chi sono io!. La direttrice alle vendite cronometra i dipendenti!COLLE DI VAL D'ELSA. La Filcams CGIL di Siena denuncia un grave episodio avvenuto presso il punto vendita Eurospin Tirrenica di Colle di Val d'Elsa, Denuncia di un increscioso episodio segnalato dalla ... ilcittadinoonline.it