? Punti chiave Come possono due tavoli di cemento unire culture così diverse?. Chi sono i protagonisti che hanno trasformato la piazza in comunità?. Perché un semplice gioco è diventato la soluzione alla solitudine urbana?. Dove si terrà l'incontro con i registi del documentario premiato?.? In Breve Proiezione mercoledì 25 maggio al Multisala Oz di via Sorbanella 12 a Brescia.. Partecipano il regista Silvio Montanaro e Francesco De Petra dell'Asd Tennistavolo Brescia.. Tour del film previsto a Milano, Riccione e Firenze dopo l'evento bresciano.. Sconti tariffari per i tesserati FITeT con il patrocinio della Federazione Italiana Tennistavolo.. Mercoledì 25 maggio alle ore 21, il Multisala Oz di via Sorbanella 12 a Brescia ospiterà la proiezione del documentario Vittorio a Tavolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, il ping-pong che unisce: arriva il film Vittorio a Tavolino

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