Vittorio a tavolino | il docufilm sul ping pong in programmazione al cinema cesenate

“Vittorio a Tavolino” è un documentario che racconta una comunità spontanea nata attorno a due tavoli da ping-pong in muratura. Il film, ambientato a Roma e dedicato al mondo del ping pong, sarà presentato dalla regista Séverine Queyras al Multisala Aladdin di Cesena. Saranno presenti Carlotta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Piazza Vittorio arriva al cinema

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