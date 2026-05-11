Il ping-pong come lingua universale | Vittorio a Tavolino arriva al Cinema Esperia

Un tavolo da ping-pong, una piazza e una comunità si sono incontrati in modo spontaneo nel centro di Roma, dando vita a un progetto chiamato “Vittorio a Tavolino”. L'iniziativa, nata quasi per caso, è stata portata sul grande schermo e sarà presentata al Cinema Esperia. La storia si svolge tra incontri informali e relazioni che si sviluppano intorno a un semplice tavolo da gioco, in un quartiere caratterizzato dalla diversità culturale.

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Un tavolo da ping-pong, una piazza e una comunità che nasce quasi per caso, nel cuore multiculturale di Roma. Venerdì 15 maggio, alle 21, il Cinema Esperia di via Chiesanuova 90 ospiterà la proiezione di “Vittorio a Tavolino”, docufilm diretto da Silvio Montanaro e Séverine Queyras, prodotto da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Genova, il cinema Sivori racconta l’integrazione con il ping-pong? Cosa scoprirai Come può un tavolo di cemento risolvere i conflitti di un quartiere? Chi sono i protagonisti che trasformeranno il cinema Sivori in... Più di mille al ping pong per “Dani“Più di mille persone hanno partecipato ieri alla sesta edizione del “Dani Dude Pong”, festival urbano al parco di via Argelati. Si parla di: Il ping-pong come lingua universale: Vittorio a Tavolino arriva al Cinema Esperia; La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 6 al 13 maggio 2026.