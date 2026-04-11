La serie tra Perugia e Piacenza per la semifinale dello Scudetto si trova sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Gara 3, in programma al Pala Barton Energy, rappresenta un momento cruciale, poiché i campioni d’Europa e del mondo avranno l’opportunità di qualificarsi per la finale davanti al proprio pubblico. La squadra ospite si trova ora in una posizione difficile, con l’obbligo di vincere per mantenere vive le speranze di proseguire nella competizione.

Con la serie sul 2-0 in favore della Sir Susa Vim Perugia, Gara 3 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza assume i contorni di un match decisivo, con i campioni d’Europa e del mondo che avranno il primo match point per la finale Scudetto davanti al proprio pubblico del Pala Barton Energy. Una situazione di vantaggio netto per gli umbri, ma che nasconde comunque diversi spunti tecnici e mentali in vista del terzo atto. Le prime due sfide hanno evidenziato una superiorità complessiva di Perugia, capace però di costruire i propri successi più sulla qualità nei momenti chiave che su un dominio continuo. La squadra di Lorenzetti ha dimostrato di saper alzare il livello nei frangenti decisivi dei set, trovando break importanti grazie a una combinazione efficace tra servizio, muro e contrattacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Semifinale Scudetto, Perugia ha il match point tra le mura amiche. Piacenza spalle al muro

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