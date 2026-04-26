Oggi alle 17, l’Allianz Milano affronta in casa la Valsa Group Modena in una partita decisiva. La squadra milanese si trova a un passo dalla eliminazione, mentre gli avversari hanno l’opportunità di chiudere i giochi e ottenere la qualificazione. La sfida si svolge senza la presenza di altri eventi o giocatori coinvolti, con il risultato che potrebbe determinare l’andamento della stagione.

L’ Allianz Milano deve evitare che quella di oggi alle 17, in casa contro la Valsa Group Modena, sia l’ultima partita della stagione. Si gioca infatti gara-2 dei playoff per il quinto posto, con gli emiliani che hanno la chance di volare in finale. Una settimana fa, il club di Roberto Piazza si è arreso per 3-1, non senza rammarico e occasioni perse. Ora, Reggers e compagni devono invece tirare fuori una prestazione di altro tipo. "Oggi affronteremo ancora la Valsa Group Modena, una squadra che conosciamo bene - spiega il centrale Gabriele Di Martino (nella foto) - e che già nella semifinale d’andata ha dimostrato di poterci mettere in seria difficoltà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Allianz è spalle al muro. Modena ha il match point

Notizie correlate

Semifinale Scudetto, Perugia ha il match point tra le mura amiche. Piacenza spalle al muroCon la serie sul 2-0 in favore della Sir Susa Vim Perugia, Gara 3 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza assume i contorni di un match decisivo, con...

Con le spalle al muro il Volley Modena non riesce a reagire e il Club Italia passa 3-0Si spengono le residue speranze di inseguire ancora la salvezza per il Volley Modena che al Pala Bursi di Rubiera, nel decisivo match contro il Club...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Juve, emozioni, rose bianche e lacrime: il ricordo di Manninger all'Allianz Stadium; Addio a Manninger: all’Allianz Stadium il ricordo dell’ex portiere. Buffon commosso; Le pantere campionesse d’Italia: Milano battuta all'Allianz Cloud in gara 4 per 3 a zero. Per l'Imoco Volley Conegliano è il nono scudetto; Travel Expert, dalla Convention buoni risultati di bilancio (+32%).

L’Allianz Milano vince la Challenge Cup contro il Lindemans Aalst. Coach Piazza e Ferre Reggers preparano l’addioL’imperatore Ferre Reggers da Lubbeek solleva la Challenge Cup. È lui l’eroe dell’Allianz Cloud nella serata in cui Milano vince la coppa per la seconda volta nella sua storia, cinque anni dopo il ... milano.corriere.it

Le pantere campionesse d’Italia: Milano battuta all'Allianz Cloud in gara 4 per 3 a zero. Per l'Imoco Volley Conegliano è il nono scudettoL'Imoco Conegliano è campione d'Italia. In gara-4 le 'pantere' sconfiggono per 3-0, in trasferta all'Allianz Cloud, ... msn.com

GAME DAY - SEMIFINALE | Play Off 5° Posto Allianz Milano Valsa Group Modena Domenica 26 aprile – 17:00 Allianz Cloud Diretta DAZN e VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #SuperLega x.com

Allianz Milano, dentro o fuori con Modena: al Cloud gara 2 per restare in corsa Europa Le parole di Gabriele Di Martino alla vigilia del Match " Domenica affronteremo ancora la Valsa Group Modena, una squadra che conosciamo bene e che già nella s - facebook.com facebook