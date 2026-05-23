L’assenza di Bremer, difensore brasiliano, continua a pesare sulla Juventus. La sua assenza si riflette sui risultati della squadra, secondo quanto riferito dall’allenatore. La mancanza del giocatore viene considerata un elemento che complica le strategie del team e influisce sulle prestazioni complessive. La società non ha ancora comunicato quando il difensore potrà tornare in campo.

Bernardo Silva, la pista Juve sembra sempre più difficile: il portoghese ha preso una decisione. I dettagli Calciomercato Juventus, si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è semplice Juventus, idea Ostigard per la difesa: il centrale del Genoa può essere il nome giusto per i bianconeri. Ecco il motivo Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer, l’assenza del brasiliano ha un peso importante nella Juve: c’è un dato che preoccupa Spalletti

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