Juve con Spalletti non bastano i punti | un dato sull' attacco preoccupa

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima puntata di Tutti Teorici è stato esaminato il rendimento della Juventus sotto la guida di Spalletti. Nonostante l'allenatore abbia contribuito ad accumulare diversi punti in classifica, sono stati evidenziati alcuni aspetti legati alla fase offensiva della squadra. In particolare, un dato relativo alla produzione di occasioni e reti segnate dall’attacco ha sollevato alcune preoccupazioni tra gli analisti. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti e sui possibili margini di miglioramento in attacco.

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Nell'ultima puntata di Tutti Teorici (guarda l'episodio completo), abbiamo analizzato alcuni dati sulla Juve di Spalletti, che con il suo arrivo ha portato tanti punti, ma anche alcuni limiti nella produzione offensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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