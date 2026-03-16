Udinese Juve i numeri di Bremer sono pazzeschi | e c’è un dato sulla stagione del brasiliano che è clamoroso Di cosa si tratta

Durante la partita tra Udinese e Juventus, i numeri di Bremer sono risultati sorprendenti. Il difensore centrale brasiliano ha dimostrato una performance eccezionale, con statistiche che si sono fatte notare. Un dato sulla sua stagione attuale ha attirato particolare attenzione, risultando incredibile. La sua presenza in campo si è distinta per efficacia e precisione, lasciando un segno evidente nel confronto tra le due squadre.

Udinese Juve, i numeri di Bremer sono pazzeschi: e c’è un dato sulla stagione del difensore centrale che è a dir poco clamoroso. La Juve consolida la propria classifica grazie al secondo successo consecutivo, arrivato contro l’Udinese. Il protagonista assoluto del match è stato Gleison Bremer, che ha guidato la squadra verso il secondo clean sheet in una settimana. I dati confermano la prestazione da leader: il centrale è risultato il migliore tra i bianconeri per contributi difensivi, intercetti e rinvii. CONTINASSA JUVE LIVE Contro i friulani, Gleison Bremer ha vinto il 75% dei duelli aerei, statistica che lo colloca al sesto posto in Serie A tra i pari ruolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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