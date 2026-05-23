La Juventus sta affrontando difficoltà senza Bremer in difesa, e il tecnico si mostra preoccupato per un dato che riguarda la squadra. La mancanza del difensore brasiliano si fa sentire, con le statistiche che evidenziano un calo nelle prestazioni difensive. La squadra ha subito più reti e mostrato maggiore vulnerabilità senza il contributo di Bremer, e il tecnico si tiene pronto a valutare le soluzioni alternative.

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© Juventusnews24.com - Bremer, come va la Juve senza il brasiliano? C’è un dato che preoccupa Spalletti

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