Brand Usa celebra i 250 anni degli Stati Uniti un’estate di eventi da Washington ?a San Diego

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2026 segna i 250 anni degli Stati Uniti. Durante l’estate, si svolgono eventi tra Washington e San Diego per celebrare questa ricorrenza.

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(Adnkronos) – Il 2026 segna un importante traguardo storico per gli Stati Uniti, che festeggiano il 250° anniversario: un’occasione unica per scoprire la storia del Paese. Brand Usa, organizzazione di destination marketing del Paese, in collaborazione con America250, invita questa estate i visitatori a scoprire gli eventi e le celebrazioni, diffusi su tutto il territorio,. L'articolo Brand Usa celebra i 250 anni degli Stati Uniti, un’estate di eventi da Washington?a San Diego proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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