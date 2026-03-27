Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personale

L’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti, chiamato America 250, è stato al centro di molte iniziative e celebrazioni che si svolgeranno fino al 4 luglio 2026. Tra le attività, alcune sono state accompagnate da discorsi e manifestazioni che hanno attirato l’attenzione dei media, in particolare quando sono state associati a dichiarazioni di figure pubbliche di spicco.

Si chiama America 250 e ne sentiremo parlare fino alla noia. È la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, iniziativa lunga un anno che culminerà il 4 luglio 2026. Attenzione: il 2026 non è certo un anno banale nelle traiettorie statunitensi. L’espressione elettorale di medio termine del prossimo novembre rappresenta il referendum decisivo che metterà chiarezza tra le indicazioni divergenti che in questo momento arrivano dall’altra sponda dell’Atlantico. Si capirà, ad esempio, se la virata di arcigno conservatorismo passatista, innestata dal dilagare del dettato Maga, è definitivamente entrato nel circolo vitale della nazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personale Articoli correlati Usa, a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati Uniti(LaPresse) Il bisonte, mammifero nazionale degli Stati Uniti, entra nelle celebrazioni per il 250° anniversario del Paese con una nuova installazione... La Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali i dazi di TrumpCon una sentenza che potenzialmente ribalta tutto per i commerci internazionali e toglie a Trump uno dei sui principali strumenti negoziali La Corte... Una selezione di notizie su Stati Uniti Temi più discussi: Trump manda gli agenti dell'Ice negli aeroporti. Contrari i sindacati; Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personale; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Colloqui, poi bombe: Washington sta riproponendo la stessa trappola contro l’Iran?. Iran, Trump: Vogliono l’accordo, stiamo parlando con le persone giuste. Un piano di 15 punti a Teheran: Hormuz e addio al nucleareAll'alba del 25esimo giorno di guerra, al centro delle notizie ci sono le rivendicazioni contrastanti su possibili colloqui di pace ... dire.it Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo in 15 punti con l’Iran, ma Teheran smentisce l’esistenza di negoziati. I mercati rendono più costoso lo stallo, mentre ...Il presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo in 15 punti con l’Iran, ma Teheran smentisce l’esistenza di negoziati. I mercati rendono più costoso lo stallo, mentre Teheran può prolungare lo sco ... linkiesta.it Una lunga lista di tappe negli Stati Uniti, poi l’annuncio del Boss e della sua e-street Band: “Stiamo tornando in tour e porteremo la speranza al posto della paura, l’etica contro la corruzione dilagante, la pace, al posto della guerra”. @springsteen #radiocapitali - facebook.com facebook Si sa ancora molto poco del piano che gli Stati Uniti hanno proposto all’Iran per la fine della guerra: l’Iran lo ha molto criticato, e ha continuato a negare che ci siano dei negoziati in corso. Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso. x.com