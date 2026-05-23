Branco di 48 cani randagi circonda scuola aggredita studentessa | Situazione di pericolo
L'area dell'istituto alberghiero "Moncada" di Lentini si è riempita di un branco di cani di grandi dimensioni. Sono circa quaranta, un ventina di piccola e media taglia e almeno altrettanti cuccioli, che staziona nei terreni attorno alla scuola. Nelle ultime settimane si sono registrate. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Lentini, un branco di 20 cani randagi assedia la scuola: aggredite una collaboratrice e una studentessaUn branco di 20 cani randagi , ed altrettanti cuccioli, ha preso possesso dell'area scolastica del plesso « Moncada » dell'istituto superiore...
Ciclista aggredito da branco: accalappiati cinque cani randagi su seiCEGLIE MESSAPICA - Nella giornata odierna, dalle ore 8:30 alle 12:00, l’Asl di Brindisi ha condotto le operazioni di accalappiamento del branco di...
Secondo le ipotesi, Lucia Tognela sarebbe stata sbranata da un branco di cinque cani. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di animali di razza Dogo argentino. Sul corpo della donna sono stati infatti evidenziati segni riconducibili a morsi di cani. Sar facebook
Un branco di cani circonda una scuola a Lentini, due persone aggrediteAllarme sicurezza nel plesso scolastico Moncada, ad indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, dell’Istituto superiore Gorgia - Vittorini - Moncada di Lentini, nel Siracusano. Un branco di ... msn.com
Se i cani discendono dai lupi e sono considerati una sottospecie di lupi, perché proteggono il bestiame invece di cacciarlo come fanno i loro parenti più stretti? Come si riesce a ottenere questo attraverso la selezione artificiale? reddit
Incredibile a Lentini, quasi 50 cani assediano una scuola: collaboratrice circondata e colpita. Anche una studentessa coinvolta. Chiesto l’intervento delle istituzioniUn branco numeroso si è insediato nei terreni attorno al plesso di una scuola di Lentini, nel Siracusano. Tra adulti e cuccioli, il fiduciario di plesso ne ha contati circa 48. La scuola non è recinta ... orizzontescuola.it