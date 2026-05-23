Branco di 48 cani randagi circonda scuola aggredita studentessa | Situazione di pericolo

L'area dell'istituto alberghiero "Moncada" di Lentini si è riempita di un branco di cani di grandi dimensioni. Sono circa quaranta, un ventina di piccola e media taglia e almeno altrettanti cuccioli, che staziona nei terreni attorno alla scuola. Nelle ultime settimane si sono registrate. 🔗 Leggi su Today.it

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