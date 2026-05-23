Braghin lascia la Juventus | retroscena eredità e possibili conseguenze sul progetto Women

Braghin ha lasciato la Juventus. La decisione avviene dopo recenti sviluppi interni e cambiamenti nella gestione del settore femminile. La sua partenza potrebbe influenzare il futuro del progetto Women, che ha visto investimenti e sviluppo negli ultimi anni. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le motivazioni, né i piani successivi. La situazione crea incertezza sul percorso e le strategie della squadra femminile a breve termine.

di Mauro Munno . Svolta epocale per la squadra femminile. Come vi avevamo ampiamente anticipato, il vincente progetto della Juventus Women è arrivato a uno snodo storico. Il direttore Stefano Braghin ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale, senza accettare controproposte. Il via libera, avallato da Comolli, è giunto giovedì: un atto di gratitudine verso un dirigente straordinario che, in 14 anni, è diventato tra i più vincenti del calcio italiano. Prima dell’ufficialità, Braghin ha salutato la squadra a Vinovo, caricandola in vista della finale di Coppa Italia, per poi festeggiare a Vicenza il trionfo della Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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BRAGHIN LASCIA LA JUVENTUS: MOTIVI, EREDITÀ E CONSEGUENZE

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