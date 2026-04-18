Il responsabile della squadra femminile di una grande società ha commentato le voci sui presunti problemi all’interno del team, definendole una narrazione ricorrente. Ha sottolineato che, nonostante le voci, la realtà dei risultati si trova nei trofei esposti al Museum della società. La dichiarazione è arrivata in risposta a indiscrezioni che circolano da settimane riguardo a eventuali difficoltà nel gruppo.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum»

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Il punto sulla settimana delle Women a cura di Mauro Munno. Tra le news, anche l'ipotesi nuovo stadio a Venaria e l'abbandono del Pozzo-Lamarmora di Biella. Che ne pensate #juve #juventusnews24 #JuventusWomen #stadio - facebook.com facebook

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