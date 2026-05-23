Boxe Il ring allestito alla Bocciofila Sarzanese Una due giorni intensa per la Pugilistica nel Città di Carrara

È iniziata alla Bocciofila Sarzanese la 21ª edizione del torneo “Città di Carrara” di pugilato, organizzato dalla Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola”. La manifestazione si svolge in due giorni e si tiene sul ring allestito nella struttura di Sarzana. La competizione coinvolge atleti di diverse categorie e si conclude domani con le fasi finali.

Oggi prende il via sul ring della Bocciofila Sarzanese, la 21ª edizione del torneo “Città di Carrara“, l’articolata manifestazione della noble art organizzata dalla Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“. Oggi (ore 21) e domani (ore 17.30) le prime due giornate con i memorial dedicati a Dino Galli (20°), Umberto Franchi (14°) ed Enrico Ferri (6°). Seguiranno gli appuntamenti del 30 e 31 maggio a Montecatini, del 6 e 7 giugno a Carrara. Gli iscritti sono circa 200, anche se poi gli accoppiabili (ogni pugile deve combattere con un altro di pari peso) scendono a circa 170. La società del presidente Gualtiero Magnani e del ds Franco Franchini è presente con 15 atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Boxe, gli atleti pisani in partenza per il torneo "Les Ceintures» di Parigi. La Pugilistica Galilei pronta alla trasferta francese. Sul ring Federica Pardini e Simone MarocchiniIl grande pugilato internazionale chiama e la delegazione pisana risponde con i suoi talenti migliori.

Boxe: nella riunione di porto azzurro. Pugilistica Carrara, bilancio in chiaroscuro. L’unico successo è di Iulian Covaci negli EliteTre sconfitte e una vittoria sono il bottino degli atleti della Pugilistica Carrareese “Enrico Bertola“ che a Porto Azzurro, nell’isola d’Elba, hanno...