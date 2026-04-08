Boxe | nella riunione di porto azzurro Pugilistica Carrara bilancio in chiaroscuro L’unico successo è di Iulian Covaci negli Elite

Durante una riunione di pugilato tenutasi a Porto Azzurro, gli atleti della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola” hanno ottenuto un risultato complessivo di una vittoria e tre sconfitte. L’unico successo è arrivato grazie a Iulian Covaci, che ha vinto nella categoria Elite. La squadra ha partecipato alla manifestazione con diverse competizioni, portando a casa un risultato in parte positivo e in parte negativo.

Tre sconfitte e una vittoria sono il bottino degli atleti della Pugilistica Carrareese “Enrico Bertola“ che a Porto Azzurro, nell’isola d’Elba, hanno partecipato alla locale riunione di boxe. Per la società di via Cattaneo l’unico successo gialloazzurro è arrivato da Iulian Covaci che nella Elite (kg 71) ha battuto ai punti Gianluca Canova (Boxe Isola d’Elba) in 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Sconfitte ai punti invece per Simone Buzzi contro Raoul Labroca (Boxe Isola d’Elba) nell’Under 15, kg 60 (3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna); per Mattia Masala contro Massimo Montaruli (Boxe Isola d’Elba) nell’Under 19 (3 riprese da 2 minuti ciascuna), kg 63; per Niccolò Astrini contro Alessandro Fabbri (Armony Boxe) nella Elite, kg 75. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boxe: nella riunione di porto azzurro. Pugilistica Carrara, bilancio in chiaroscuro. L’unico successo è di Iulian Covaci negli Elite Boxe - Settore femminile. Pugilistica: El Ghyathi in azzurroIl 2026 è appena cominciato e c’è già una buona notizia per la Pugilistica Lucchese. Boxe Che emozioni con il ’Galà di Primavera’. Serata magica per gli atleti della PugilisticaIl Galà di Primavera, classica riunione di pugilato che apre la stagione organizzativa della Pugilistica Massese, si è rivelato un grande successo. Argomenti più discussi: Boxe: nella riunione di porto azzurro. Pugilistica Carrara, bilancio in chiaroscuro. L’unico successo è di Iulian Covaci negli Elite; Boxe Che emozioni con il ’Galà di Primavera’. Serata magica per gli atleti della Pugilistica. Boxe: nella riunione di porto azzurro. Pugilistica Carrara, bilancio in chiaroscuro. L’unico successo è di Iulian Covaci negli EliteTre sconfitte e una vittoria sono il bottino degli atleti della Pugilistica Carrareese Enrico Bertola che a Porto Azzurro, ... lanazione.it Boxe Che emozioni con il ’Galà di Primavera’. Serata magica per gli atleti della PugilisticaL’ex campione italiano Davide Tassi torna dopo due anni e supera ai punti l’ugandese Mjuaji. Negli Elite in evidenza Furia ed Etna ... lanazione.it Roberto Carrara - facebook.com facebook