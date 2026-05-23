È morto Franco De Piccoli, ex campione olimpico di pugilato a Roma 1960. La sua carriera si è conclusa con il titolo olimpico conquistato nel peso piuma. De Piccoli aveva 83 anni. La scomparsa è stata annunciata dai familiari. È stato uno dei pugili italiani più noti del suo tempo, con numerose vittorie in ambito nazionale e internazionale. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore.

Il pugilato perde uno dei suoi esponenti che gli hanno dato, almeno in Italia, ottimo lustro. All’età di 88 anni, infatti, è morto Francesco De Piccoli, universalmente noto anche come Franco, che ebbe nei pesi massimi una carriera soprattutto dilettantistica importante, una professionistica che s’interruppe presto e una vita tutto sommato tranquilla successivamente. Nato a Venezia il 29 novembre 1937, De Piccoli, prima di Roma 1960, aveva già potuto vantare dei successi importanti: due volte Campione d’Italia, fu anche vincitore dei Mondiali miiltari nel 1960 a Wiesbaden, in Germania. Giunse alle Olimpiadi con galloni importanti: batté il belga Willy Venneman, il sovietico Andrey Abramov due volte campione d’Europa, in semifinale il cecoslovacco Josef Nemec e in finale, per KO nel secondo round, il sudafricano Daan Bekker. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe: è morto Franco De Piccoli. Fu oro a Roma 1960

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