Viaggio al centro della palestra Audace dove la boxe è storia | tra locandine di film e il ring dei Giochi di Roma 1960

Durante un fine settimana a Roma, un gruppo di studenti si è fermato davanti alla palestra Audace, nota per la sua lunga tradizione nella boxe. La struttura si trova a pochi passi dal Colosseo, visibile a pochi metri di distanza. La palestra è decorata con locandine di film e ricorda un passato legato ai Giochi di Roma del 1960. I giovani hanno scattato alcuni selfie davanti all’edificio, attirando l’attenzione dei passanti.

Un gruppo di studenti, a Roma per passare il weekend, si scatta dei selfie davanti alla palestra Audace, così vicina al Colosseo che basta spostarsi di qualche metro per vederlo in tutta la sua magnificenza. Ragazzi, appassionati di pugilato, in visita al ginnasio più storico della capitale, qui dal lontano 1901? No, sono arrivati in via Frangipane per vedere con i propri occhi i luoghi della serie tv della Rai con Alessandro Gassman, “Un Professore”. L’Audace, che in pratica è rimasta uguale a com’era 125 anni fa, è da sempre location per cinema e tv. Sono stati girati film già nel dopoguerra, “ Sotto il Sole di Roma ” con Alberto Sordi, poi più avanti “ I Mostri ” con Ugo Tognazzi e negli anni Settanta un poliziottesco di Sergio Martino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viaggio al centro della palestra Audace, dove la boxe è storia: tra locandine di film e il ring dei Giochi di Roma 1960 La Boxe Riccione porta i giovani talenti sul ring: alla palestra Italo Nicoletti la fase eliminatoria dei regionaliUn banco di prova importante per le giovani pugili biancazzurre, pronte a mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa Per la società di casa... Umiliani 100: vinili e locandine al Roma Film Music FestivalLa quinta edizione del Roma Film Music Festival ha messo al centro della scena Alessandro Orsucci, un collezionista la cui immensa raccolta di... Why Merab Accidentally Became the GOAT Temi più discussi: Roma e la fotografia: cinque mostre da vedere a Pasqua; Omegna, il nuovo museo del giocattolo è un viaggio nel mondo della fantasia; Meloni: Se la situazione peggiora si può arrivare a non avere tutta l'energia necessaria anche in Italia. Le parole dopo il viaggio in Qatar ed Emirati; A Roma dal 24 al 26 aprile lo Special Olympics Rowing Meeting. Al via da Roma il viaggio della fiamma Olimpica, staffetta tra campioni italianiDa Atene a Roma, dal Panathinaiko allo Stadio dei Marmi. È iniziato oggi, nel segno della solennità e in nome della storia, il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il sole di Roma ... rainews.it Da Roma a Milano Cortina, ecco il viaggio della fiaccolaUn segno di speranza e di pace. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha usato queste parole per definire la fiamma olimpica, accesa questa mattina in Piazza del Quirinale. Un viaggio ... ansa.it FESTE E GIOCHI POPOLARI - SALTA LA QUAGLIA, DIVERTIMENTO POPOLARE DI ROMA, USATO DAI RAGAZZI NEI GIORNI DI FESTA - Anno 1831 - Autore Bartolomeo Pinelli: Molti erano i giochi e i passatempi dei ragazzi romani basati sull'esercizio fisic - facebook.com facebook